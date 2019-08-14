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Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора

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Детское Евровидение-2019: дочь Кошевого стала финалисткой Нацотбора
Варвала Кошевая попала в Нацотбор на Евровидение. Фото: https://iod.media

Дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого 11-летняя Варвара Кошевая, которая была финалисткой песенного конкурса "Голос. Дети", стала участницей Национального отбора на детское Евровидение-2019.

Девочка подготовила для конкурса песню "Чудо в разнообразии".

Представителя Украины будут выбирать певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, исполнительница Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha.

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Финал детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в городе Гливице, Польша.

"Всю жизнь меня окружают очень одаренные люди, потому что я родилась в творческой семье. Моя мать - артистка балета, а отец - актер. Я хочу принять участие в детском Евровидении, поскольку этот конкурс может выполнить две мои самые заветные мечты: стать известной певицей и прославить Украину на весь мир ", - говорила Варвара в видеовизитке.

В финал также вышли Валерия Христюк (Переяслав-Хмельницкий), София Иванько (Киев), Алиса Чиджан (Харьков), Александр Балабанов (Киев), Полина Писарцова (г. Дергачи, Харьковская область), Мария Ткачук (село Гатное, Киевская область), Ангелина Теренникова (Вышгород, Киевская область), Евангелина Замула (Киев) и победитель проекта "Голос. Дети" на канале "1+1" Александр Зазарашвили (Ивано-Франковск).

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