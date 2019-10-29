"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью

10-летний сын украинской певицы Тины Кароль Вениамин впервые дал интервью.

Подробностями поделилось издание Viva.

По словам Вени, у него много друзей в Англии, где он сейчас учится.

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Автор: viva.ua Тина Кароль и ее сын Вениамин дали интервью журналу Viva.

"У меня их много: 50 человек. Я никогда не бываю главным в компании. Мне лучше учиться хорошо, чем быть главным. А я и не хочу этого. У нас не принято, чтобы у компании был кто-то главный", - рассказывал мальчик.

Вениамин очень любит музыкальные инструменты и охотно играет на них.

Автор: viva.ua Тина Кароль и ее сын Вениамин дали интервью журналу Viva.

Автор: viva.ua Тина Кароль и ее сын Вениамин дали интервью журналу Viva.

"После школы играю на барабанах, на фортепиано. Мне больше нравятся барабаны. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. С друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite", - прокомментировал Вениамин.

По словам сына Кароль, больше всего на свете он мечтает о проведении времени со звездной марерью.

"Я хочу, чтобы мать была рядом", - трогательно говорит мальчик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 29 Окт 2019 в 2:06 PDT

Певица Тина Кароль привезла сына Вениамина в Украину. Пришла с ним в студии "Завтрака с 1+1". Там сделала фото ребенка.