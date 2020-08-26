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среда, 26 августа 2020 17:55

Хейли Бибер поделилась непринужденными фотографиями в желтом купальнике
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Хейли Бибер в желтом бикини собрала более 2 миллионов лайков.
Фото: Іnstagram.com/haileybieber
Хейли Бибер в желтом бикини собрала более 2 миллионов лайков.

Американская модель 23-летняя Хейли Бибер похвасталась упругими ягодицами на своей странице в Instagram.

На фотографиях жена певца Джастина Бибера стоит на лестнице в кроссовках и желтом бикини, демонстрируя стройную фигуру и свою естественную красоту без макияжа.

Более 2 миллионов подписчиков облюбовали непринужденные фото знаменитости и засыпали ее комплиментами.

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Певица 28-летняя Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, опубликовала неординарные фото в своем Instagram. Для фотосессии артистка надела темную прозрачную блузку и латексные штаны собственного бренда. На одной из фотографий Maruv эффектно позирует спиной к камере, щеголяя аппетитными формами.

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Дата
26
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