Хейли Бибер поделилась непринужденными фотографиями в желтом купальнике

Американская модель 23-летняя Хейли Бибер похвасталась упругими ягодицами на своей странице в Instagram.
На фотографиях жена певца Джастина Бибера стоит на лестнице в кроссовках и желтом бикини, демонстрируя стройную фигуру и свою естественную красоту без макияжа.
Более 2 миллионов подписчиков облюбовали непринужденные фото знаменитости и засыпали ее комплиментами.
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Певица 28-летняя Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, опубликовала неординарные фото в своем Instagram. Для фотосессии артистка надела темную прозрачную блузку и латексные штаны собственного бренда. На одной из фотографий Maruv эффектно позирует спиной к камере, щеголяя аппетитными формами.
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