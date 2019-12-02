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понедельник, 02 декабря 2019 21:52

Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
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В Мексике Хайди Клум с друзьями отпраздновала День благодарения
Фото: Instagram
В Мексике Хайди Клум с друзьями отпраздновала День благодарения
В Мексике Хайди Клум с друзьями отпраздновала День благодарения
В Мексике Хайди Клум с друзьями отпраздновала День благодарения

На прошлой неделе модель 46-летняя Хайди Клум отдыхала на побережье в Мехико. К ней присоединились друзья и муж Том Каулиц, 36 лет. Яркими фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.

На одном из фото Хайди позирует на руках мужа в воде. Поклонники радостно отреагировали на фото, на котором модель сидит голой, спиной к камере. Ее белокурые волосы распущены, а на фоне видно бассейн.

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"Доброе утро откуда-то", - прокомментировала Клум. Откровенный снимок набрал больше 251 тыс. лайков.

Автор: Instagram
  В Мексике Хайди Клум с друзьями отпраздновала День благодарения
В Мексике Хайди Клум с друзьями отпраздновала День благодарения

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась в Instagram пикантным фото, которое приурочила к "Черной пятнице". На изображении 53-летняя Сальма позирует в полупрозрачном кружевном платье с полосками черной кожи. В кадре видно только ягодицы знаменитости.

Daily Mail
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Дата
02
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