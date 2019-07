Группа Cloudless выпустила видео вместе с авторкой "Охрана отмєна"

Группа Cloudless представила концептуальный поп-рок альбом "МАЯК" и лайв с Яной Шемаевой, известной под псевдонимом Jerry Heil.

После успеха сингла "Мiж Свiтами", ставший саундтреком к сериалу "Школа", киевская группа Cloudless представила второй полноформатный альбом. "МАЯК" - это сбалансированный лонгплей в нескольких жанрах: инди-поп, синти-вейв, поп-рок, элементы электроники и неоклассики.

"Этот альбом - о каждом из нас. История, прошла через разные жизни, поселилась в сотнях угасших взглядов и зажгла их новыми лучами", - говорит фронтмен Женя Тютюнник.

Через все композиции проходит общая сюжетная линия. История лирического героя, пережившого потерю ориентиров и через непростой экзистенциальный поиск вышел на свет, чтобы найти спасение в любви близкого человека. Отсюда символ маяка, указывающего путь, становится ключом к спасению.

Также 28 июня группа презентовала новое видео вместе с блогером Яной Шемаевой на песню " Ми одне". Локацией для съемок группа выбрала киевскую студию звукозаписи "Исток".

"Эта песня о важных людях, которые окружают нас, вдохновляют, поддерживают, дают силы. О "своих" людях. Люди - маяки, встречу с которыми нужно ценить, так как благодаря им ты не теряешь путь, в них находишь спутников, которые помогают шагать к мечте", - комментирует новую работу вокалист группы Женя Тютюнник.

