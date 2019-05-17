Группа "Агонь" выступит на масштабном фестивале в Беларуси

Кроме своих хитов украинские поп-панки представят треки из экспериментального альбома "ЗАКЛАДКА". Фото: пресс-служба

Группа "Агонь" выступит на самом масштабном фестивале в Беларуси Lidbeer-2019. Музыканты стали единственной группой из Украины, которая пополнила юбилейный лайн-ап с ранее заявленными "Сплин", "ЧАЙФ" и Элджеем.

Кроме своих хитов украинские поп-панки представят треки из экспериментального альбома "ЗАКЛАДКА", который не только наделал шуму в сети, но и поделил творчество группы на "до" и "после".

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За 5 лет Lidbeer стал одним из самых ожидаемых событий в Беларуси, которая проходит в городе Лида. В этом году организаторы фестиваля представят рекордный лайн-ап, в котором каждый сможет найти свое: панк, танцевальный грув, рэп и рок-н-ролл. На главной сцене 7 сентября выступят семь групп: Yellow Arc 6, "Молчат дома", Akute, "Агонь", Элджей, "Сплин" и "ЧАЙФ".

Музыканты группы "Агонь" стали главными героями digital cover story майского номера журнала Pink. В откровенном интервью Антон Савлепов и Константин Боровский дали нетривиальные ответы о guilty pleasure, рассуждения о бесконечном производстве контента и осознанности в моде, еде и информации.