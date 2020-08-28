Группа "Агонь" представляет песню "Продажная любовь"

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Группа "Агонь" выпустил клип на песню "Продажная любовь".

"Продажная любовь" - долгожданная премьера композиции, который продолжает музыкальную и стилистически настроенческую эстетику хитов "Тебя 20" и "По темным улицам" в прошлом году. Песня посвящена всем людям, кто хоть раз испытывал чувство измены в пользу собственного достатка.

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"В наше время глобального потребления создаётся иллюзия, что купить можно всё. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаём этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви - это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдёт, она уйдёт. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Ещё чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков", - рассказывает группа.

Украинская рок-группа The Hardkiss и артист Monatik выпустили зрелищный клип на песню "Кобра". Трек записан на украинском языке.