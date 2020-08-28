 
Ексклюзивы
1/5
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 369
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 234
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 603
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1035
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1899
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2727
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1926
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
7
5
6
5
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Группа &quot;Агонь&quot; представляет песню &quot;Продажная любовь&quot;
Группа "Агонь" представляет песню "Продажная любовь"
22-летняя модель соблазнительно позирует на столе
22-летняя модель соблазнительно позирует на столе
Только в нижнем белье: топмодель показала аппетитные формы
Только в нижнем белье: топмодель показала аппетитные формы
Жена ведущего Скичко щеголяет стройной фигурой в купальнике
Жена ведущего Скичко щеголяет стройной фигурой в купальнике
Видео
Все видео
Гимн студенческой жизни: паренёк Простой представляет новую песню
Гимн студенческой жизни: паренёк Простой представляет новую песню
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
The Hardkiss и Monatik поразили общим клипом
Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца
Невеста Остапчука рассказала, как ведущий ей делал предложение руки и сердца
Положинский отказался от ордена
Положинский отказался от ордена
"Lonely" — Макс Барских выпустил совместную песню с Джаро
"Lonely" — Макс Барских выпустил совместную песню с Джаро
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1692
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 783
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5571
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3276
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 594
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
пятница, 28 августа 2020 15:20

Группа "Агонь" представляет песню "Продажная любовь"
7

  Комментировать

Группа "Агонь" представляет новую песню.
Фото: предоставлено пиар-агентом артистов
Группа "Агонь" представляет новую песню.
Группа "Агонь" представляет новую песню.
Группа "Агонь" представляет новую песню.
Группа "Агонь" представляет новую песню.

Группа "Агонь" выпустил клип на песню "Продажная любовь".

"Продажная любовь" - долгожданная премьера композиции, который продолжает музыкальную и стилистически настроенческую эстетику хитов "Тебя 20" и "По темным улицам" в прошлом году. Песня посвящена всем людям, кто хоть раз испытывал чувство измены в пользу собственного достатка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальный женский рэп: Ikstina представила новый клип

"В наше время глобального потребления создаётся иллюзия, что купить можно всё. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаём этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви - это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдёт, она уйдёт. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Ещё чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков", - рассказывает группа.

Украинская рок-группа The Hardkiss и артист Monatik выпустили зрелищный клип на песню "Кобра". Трек записан на украинском языке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа "Агонь" представляет песню "Продажная любовь"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 45837
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 23977
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 19297
Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет
Соблазнительная модель в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 16722
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 9801
Знаменитости
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 1215
22-летняя модель соблазнительно позирует на столе
22-летняя модель соблазнительно позирует на столе
5
 Просмотров: 1494
Только в нижнем белье: топмодель показала аппетитные формы
Только в нижнем белье: топмодель показала аппетитные формы
6
 Просмотров: 1125
Жена ведущего Скичко щеголяет стройной фигурой в купальнике
Жена ведущего Скичко щеголяет стройной фигурой в купальнике
5
 Просмотров: 1881
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
8
 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
2
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
1
Выборы мэра Киева: кто борется за главное кресло столицы
Голосов: 41254
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua