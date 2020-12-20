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воскресенье, 20 декабря 2020 23:46

Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
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Американские модели похвастались соблазнительными образами у елок
Фото: Instagram.com
Американские модели похвастались соблазнительными образами у елок
Американские модели похвастались соблазнительными образами у елок
Американские модели похвастались соблазнительными образами у елок
Американские модели похвастались соблазнительными образами у елок

Вскоре начнутся зимние праздники. Для известных моделей это повод не только похвастаться рождественскими елками, но и соблазнительными фото у них.

Американская модель 31-летняя Хоуп Билл пока лидирует в рейтинге самых откровенных рождественских снимков. Звезда устроилась на диване рядом с елкой и позировала в одном кардигане, накинув его на голое тело. При этом Хоуп продемонстрировала свою пышную грудь, от чего ее многочисленные поклонники пришли в восторг.

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Еще одна американская модель 28-летняя Оливия Калп изгибалась у елки в более сдержанном образе. Девушка надела светлые джинсы и черную кофточку, правда, с глубоким декольте.

Зато 41-летняя Кортни Кардашьян примерила роль рождественского эльфа. Соблазнительная мини-платье и красные ботфорты добавили пикантности ее образу.

Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает отдыхать в Дубае и публиковать курортные фотографии в Instagram. Одна из самых ярких фотосессий с попугаем набрала более 9 тысяч предпочтений.

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