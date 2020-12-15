Готовит и занимается капстейкингом. Евгений Клоптенко рассказал о уникальных умениях

В шоу Евгений Клопотенко рассказал, что научился делать в Америке.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Клопотенко соревновался в шоу

Составление пирамидок из стаканов называется капстейкингом. Такая обычная игра превратилась в настоящий спорт. И в 1990 году в Америке был проведен первый национальный чемпионат. В Украине таких батлов пока не делают. В нем бы точно приняли участие кулинар Клопотенко и 10-летний Сергей Гоюк. А пока ребята соревновались в студии шоу "Дети против звезд", показывает "Новый канал".

"Я сильный и уверенный в своей победе. Потому классическую комбинацию капстейкингу 3:3:3 собираю за 5 секунд. На самом деле, умею быстро работать руками. Ведь кухня - это о ловкости на скорость", - заявил Евгений перед началом батл.

Также признался, что во время работы в Америке они с коллегами часто занимались капстейкингом.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Победу одержал Гоюк

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Во время батла ребятам пришлось показать умения. Они одновременно составляли различные комбинации. Финальной задачей было сделать пирамиды вслепую. Сергею удалось в каждом раунде обогнать Евгения. Поэтому победа досталась ребенку.

Актер Валентин Михиенко признался, что тратил карманные деньги в компьютерном клубе. В шоу "Дети против звезд", которое показывает "Новый канал", устроили настоящую Формулу-1. Актер Improv Live Show и 13-летний Иван Сидоренко программировали игрушечные машины для гонок на трассе.