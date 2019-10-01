Готовит без белья и мотивирует быть лучше: Потап рассказал о семейной жизни с Каменских

Потап откровенно рассказал об отношениях с Настей Каменских. Фото: @kamenskux

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) откровенно рассказал об отношениях с женой Настей Каменских.

Певец дал интервью на шоу "Слава+" на YouTube-канале радиостанции Люкс ФМ.

По словам Потапа, он почувствовал облегчение, когда рассказал миру об отношениях с Настей.

"Мне надоело скрывать отношения. Это вообще некрасиво по отношению к женщине и к самому себе. Поэтому настал момент, когда мы решили забацать свадьбу", - признался рэпер.

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Потап рассказал, что Каменских замечательная хозяйка, вкусно готовит, следит за домом и собакой. Коронное блюдо Насти паста аль денте с креветками.

"Она супер-женщина. Я называю ее Wonder Woman", - поделился Потап.

Каменских мотивирует мужа заниматься спортом и следить за телом, а он в свою очередь поддерживает мечты и цели любимой.

"Я спортсмен в прошлом, она мою любовь к спорту вновь пробудила. Мы друг друга понимаем и поддерживаем. Долго работали вместе и хорошо узнали друг друга, у нас общие цели, мы смотрим в одну сторону и у нас все прекрасно. Она мечтает о "Грэмми", а мне импонируют такие большие мечты и ее стремления. Настя интернешнл суперзвезда. Она живет у меня дома, и она мне готовит и убирает ", - говорит доволен артист.

Потап поделился, что следит за тем, чтобы семейный быт не был скучным.

"Нужно освежать отношения и свой быт, чтобы он не был данностью, а был прикольным. Например, я люблю чистить снег зимой, или прибить что-то. Быт должен быть интересным. Иногда можно позволить своей жене приготовить тебе пасту аль денте с креветками в одном фартуке", - подытожил Потап.

Недавно певица Настя Каменских откровенно рассказала об интимной жизни с мужем Алексеем Потапенко (Потап).