Горячая участница "ВИА Гры" сексуально поласкала себя на видео

Фото: instagram.com/xseniyapopova

Новая участница группы "ВИА Гра" 24-летняя Ксения Попова порадовала поклонников горячим контентом.

Исполнительница поделилась в Instagram фото и видео, на котором соблазнительно ласкала себя.

При этом звезда позирует в кружевном боди с глубоким декольте и длинных черных перчатках. Свой роскошный образ Ксения дополнила укладкой и украшениями.

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"Все эти слухи касаются нас с вами. Как мы можем это реализовать?"- подписала цитатой из песни Sabrina Claudio, ZAYN - Rumors свою публикацию Попова.

Недавно Ксения Попова показала подтянутую фигуру. Артистка улетела на отдых в Дубаи, откуда публиковала соблазнительные фотографии.