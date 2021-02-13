Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок.
На нем позирует топлесс, прикрыв грудь руками. И в приспущенных джинсах.
В подписи под фото Снежана рассказала об уникальной лунной энергии, получить которую могут только женщины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергею Бабкину поставили страшный диагноз
"День Венеры! Новый Лунный Год! Венера и Луна - это 2 планеты, которые предоставляют высокое влияние на женскую энергию. Месяц - исключительно Женская энергия. Мужчина может получить Лунную энергию только через женщину! Девушки, вперед!", - написала в Instagram Бабкина.
Читатели засыпали Снежану комплиментами, подчеркивая, что она "горячая штучка".
Недавно Снежана Бабкина шокировала эффектным снимком. Знаменитость показала кадр, который она стеснялась опубликовать. На нем позирует с пикантного ракурса во время занятий йогой - на четвереньках в черных стрингах и без бюстгальтера, выпятив ягодицы вверх.
Комментарии