 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 126
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 5094
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 135
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 252
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 927
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 369
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1386
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 504
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 648
Фото
Все фото
4
3
5
5
8
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на на фоне Карпат
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Холостячка Мишина в купальнике очаровала изгибами стройного тела
Холостячка Мишина в купальнике очаровала изгибами стройного тела
Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини
Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини
Видео
Все видео
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
"Магическая сексуальность". Жена Dzidzio представила соблазнительную песню
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении
Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 207
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 369
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1386
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 459
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 522
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 531
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 18:12

Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
4

  Комментировать

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала поклонникам пикантный снимок.

На нем позирует топлесс, прикрыв грудь руками. И в приспущенных джинсах.

В подписи под фото Снежана рассказала об уникальной лунной энергии, получить которую могут только женщины.

Жена украинского музыканта, актриса театра и кино Снежана Бабкина порадовала поклонников пикантными снимками
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Жена украинского музыканта, актриса театра и кино Снежана Бабкина порадовала поклонников пикантными снимками
Жена украинского музыканта, актриса театра и кино Снежана Бабкина порадовала поклонников пикантными снимками
Жена украинского музыканта, актриса театра и кино Снежана Бабкина порадовала поклонников пикантными снимками

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергею Бабкину поставили страшный диагноз

"День Венеры! Новый Лунный Год! Венера и Луна - это 2 планеты, которые предоставляют высокое влияние на женскую энергию. Месяц - исключительно Женская энергия. Мужчина может получить Лунную энергию только через женщину! Девушки, вперед!", - написала в Instagram Бабкина.

Читатели засыпали Снежану комплиментами, подчеркивая, что она "горячая штучка".

Недавно Снежана Бабкина шокировала эффектным снимком. Знаменитость показала кадр, который она стеснялась опубликовать. На нем позирует с пикантного ракурса во время занятий йогой - на четвереньках в черных стрингах и без бюстгальтера, выпятив ягодицы вверх.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Эталон женской красоты - на свет появилась Барби

Королеву обезглавили

Картинку выпустили из коробки -

Городом пополз трупный запах - землетрясение

Горел кинотеатр. Погибли люди

Антарктида: открыли первую станцию

Открыли озеро

Самый опасный преступник США повесился в камере

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 14760
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 12006
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 11394
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 10485
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 10305
Знаменитости
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на на фоне Карпат
3
 1 Просмотров: 5742
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 1 Просмотров: 4725
Холостячка Мишина в купальнике очаровала изгибами стройного тела
Холостячка Мишина в купальнике очаровала изгибами стройного тела
5
 1 Просмотров: 2763
Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини
Украинская Мила Кунис показала секси-фигуру в бикини
8
 1 Просмотров: 8019
Наталья Могилевская назвала самые желанные подарки ко Дню влюбленных
Наталья Могилевская назвала самые желанные подарки ко Дню влюбленных Просмотров: 999
Больше всего комментируют
6
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
4
У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
4
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
4
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
2
Саакашвили депортировали в Польшу
Голосов: 42506
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть