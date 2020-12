Гордеев, Гринчук, Витвицкая и Преподобный показали Украину в Голливуде

Телеведущие "1+1" отправили любимые фото из путешествий по Украине по просьбе голливудского актера Джозефа Гордон-Левитта и поддержали его проект You Have To See Ukraine

Ведущая ТСН и инфлюенсер Соломия Витвицкая поделилась красивыми фото Розового озера, любимых Карпат и родного Львова.

"Наша Украина такая красивая, что хочется показать ее всему миру. Особенно, когда продолжаются карантинные ограничения и путешествовать не так просто", — написала в Facebook ведущая.

Специально для голливудского проекта ведущий Святослав Гринчук нашел классные фотокарточки семейных поездок в Закарпатье — Колочава и Синевир. А ведущий "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев вспомнил карантинные командировки в зону отчуждения — Чернобыль, и — в Коломыю, Ивано-Франковская область.

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

"О красоте нашей Украины хочется говорить много и, чтобы о ней знали в самом Голливуде. Поэтому я решил сделать первый шаг: поделиться своими фото с путешествий по Украине", — написал Егор Гордеев.

Александр Преподобный — ведущий программы "Гроші" — рассказал, что во время пандемии пытался путешествовать по Украине, учитывая все карантинные ограничения. Из личной галереи вытащил атмосферные пейзажи Одессы и несколько кадров Киева и области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Забыла и не надела". Ведущая Соломия Витвицкая в прямом эфире сняла каблуки

Сейчас на ресурсе hitRECord размещено более 4 тыс. фотографий Украины от украинцев, которые откликнулись на предложение актера.

Американский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт ищет для своего проекта снимки невероятных туристических локаций в Украине. Об этом он сообщил в Facebook.