Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)

Фото: facebook.com/Юрий Соломченко

Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил "горячую" фотосессию в Карпатах. На всех фото - голые женщины.

Модели изображены в пикантных позах, прикрывая интимные части тела руками или какими-то предметами. Соответствующие снимки и видео опубликовали прикарпатец Юрий Соломченко и сам мастер на своих страницах в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"

"Как вы знаете, сейчас проходит фото-тур по Карпатам. Маленький видео-бэкстейдж с первой съемки. Приглашаю в следующий тур 23-30 августа", - написал Маклайн под одним из роликов.

Луцкий фотограф Виктор Голиков представил откровенную серию фотографий обнаженных женских тел Nudes by Viktor Golikov. Участие в проекте приняли 15 девушек. По словам фотографа, моделей для фотосессий в стиле "ню" нашел быстро, написав пост в соцсети.