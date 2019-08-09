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пятница, 09 августа 2019 09:07

Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
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Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил фотосессию в стиле "ню" в Карпатах
Фото: facebook.com/Юрий Соломченко
Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил фотосессию в стиле "ню" в Карпатах
Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил фотосессию в стиле "ню" в Карпатах
Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил фотосессию в стиле "ню" в Карпатах
Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил фотосессию в стиле "ню" в Карпатах

Фотограф из Европы Ян Маклайн устроил "горячую" фотосессию в Карпатах. На всех фото - голые женщины.

Модели изображены в пикантных позах, прикрывая интимные части тела руками или какими-то предметами. Соответствующие снимки и видео опубликовали прикарпатец Юрий Соломченко и сам мастер на своих страницах в Facebook.

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"Как вы знаете, сейчас проходит фото-тур по Карпатам. Маленький видео-бэкстейдж с первой съемки. Приглашаю в следующий тур 23-30 августа", - написал Маклайн под одним из роликов.

Луцкий фотограф Виктор Голиков представил откровенную серию фотографий обнаженных женских тел Nudes by Viktor Golikov. Участие в проекте приняли 15 девушек. По словам фотографа, моделей для фотосессий в стиле "ню" нашел быстро, написав пост в соцсети.

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