Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante

Украинская певица Настя Каменських сегодня, 25 октября, представила клип на новую песню Elefante.
Видео появилось на официальном YouTube-канале знаменитости.
Песня вышла на испанском языке, с вставками фраз на английском и украинском.
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Премьера состоялась 24 октября на европейских радиостанциях.
Главным героем клипа стал человек с огромным хоботом вместо носа, о котором поет Каменских.
Чтобы анонсировать выход песни, Настя танцевала в черном бикини на берегу океана под новый трек Elefante.
Сторонники засыпали девушку комментариями.
"Такое невозможно пропустить", "секси", "роскошная фигура", "идеальная", "побольше бы такой красоты", "очень ждем новый клип", - пишут они.
Украинский продюсер и рэпер Потап впервые за несколько лет дал развернутое интервью на телевидении.
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