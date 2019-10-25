Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante

Фото: NK

Украинская певица Настя Каменських сегодня, 25 октября, представила клип на новую песню Elefante.

Видео появилось на официальном YouTube-канале знаменитости.

Песня вышла на испанском языке, с вставками фраз на английском и украинском.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Окт 2019 в 12:17 PDT

Премьера состоялась 24 октября на европейских радиостанциях.

Главным героем клипа стал человек с огромным хоботом вместо носа, о котором поет Каменских.

Чтобы анонсировать выход песни, Настя танцевала в черном бикини на берегу океана под новый трек Elefante.

Сторонники засыпали девушку комментариями.

"Такое невозможно пропустить", "секси", "роскошная фигура", "идеальная", "побольше бы такой красоты", "очень ждем новый клип", - пишут они.

Украинский продюсер и рэпер Потап впервые за несколько лет дал развернутое интервью на телевидении.