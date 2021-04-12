"Голос страны-11": кто вернулся в шоу

В воскресенье, 11 апреля, стартовал четвертьфинал шоу "Голос страны-11". В этом эфире стали известны имена участников, которые вернулись в проект.

В команду Олега Винника зрители вернули рокера Андрея Кудинова.

Второй шанс на шоу зрители подарили Денису Калитовский из команды Тины Кароль.

Монатик снова увидит в своей команде трогательный голос сезона Анастасию Буханцов.

Команда Дорофеевой снова открывает двери для Сергея Лазановського.

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.