"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021

В американском Нью-Йорке прошла ежегодная церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2021. 12 сентября знаменитости прошлись по красной дорожке, щеголяя яркими образами.

Gazeta.ua подготовила, в каких нарядах звезды посетили церемонию награждения.

Американская актриса Меган Фокс появилась в полупрозрачном платье телесного цвета от Mugler. Модель прошлась по красной дорожке вместе с любимым Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер. Рэпер надел красный блестящий костюм от Dolce&Gabbana.

Американский рэп-исполнитель Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, позировал в костюме лилового цвета, которое выглядит на одну половину, как платье со шлейфом, а на другую - как смокинг. Костюм от Versace певец дополнил обувью в тон.

Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес покорила зрителей откровенным образом. Она появилась в черном топе со шнуровкой и блестящей мини-юбке от дизайнера David Koma. Эффектный образ дополнила босоножками на шпильках.

Фото: Reuters

Американская певица Билли Айлиш выбрала наряд в черном цвете. Она надела объемный свитер и юбку длиной миди от Goodfight.

Американский актер и исполнитель Билли Портер прошелся по красной дорожке в золотом костюме от Landeros и ботинках на платформе.

Американская светская львица Кортни Кардашьян посетила церемонию награждения в кожаном мини-платье с вырезами от Olivier Theyskens. Звезда пришла поддержать любимого – музыканта Трэвиса Баркера.

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Еще одна американская светская львица Пэрис Хилтон тоже прошлась по красной дорожке. Выбрала блестящее мини-платье от The Blonds. А волосы собрала в высокий хвост.

На нынешней церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021 главный приз в категории "Видео года" получил рэпер Lil Nas X за клип на песню Montero. Режиссером видеоработы выступила украинка Таня Муиньо. Премию "Песня года" получила исполнительница Оливия Родриго за сингл Drivers License. А лучшим исполнителем 2021 стал Джастин Бибер.