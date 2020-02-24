Голая в душе: невесте Виктора Павлика хочется помыться после публикаций грязных журналистов

Подписчики преимущественно выразили поддержку девушке Фото: instagram.com/repyahovakate/

Невеста певца Виктора Павлика 25-летняя Екатерина Репяхова показала свою "голую" фотографию прямо из душа.

Так девушка проиллюстрировала гневный пост в Иnstagram. Будущую 4-ю жену Виктора Павлика возмутили публикации об их паре в СМИ.

"Зашла почитала в интернете, какие глупости пишут эти грязные журналисты, некорректно цитатируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и сайтах. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего лучшего в мире будущего мужа. назло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть. Не беспокойтесь о том, что я делаю. Заботьтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю", - написала Екатерина.

На фото Репяхова стоит под струей воды в душевой кабине спиной к объективу камеры и моет волосы.

Подписчики преимущественно выразили поддержку девушке.

"Шикарная фигура. Любви вам вечной и взаимной", "Хорошо сказано, Катя!", "Катюша, фигура супер!", "Желаю вам с ВП до 100 лет в любви и гармонии жить, завистникам назло", "Крутые, не обращайте внимания ", - комментировали фоловеры.

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"А как же пятая жена?", - написал под постом невесты Виктор Павлик.

Певец и жених Виктор Павлик назвал тот день, когда возьмет в жены Екатерину Репяхову. Свадьба состоится 10 июня, рассказал артист ведущей программы "Особое с Соломией" Соломии Витвицкой. "Виктор мне признался, что кофе в постель приносит любимой регулярно. Признался, что дома они практически не готовят", - написала Витвицкая в Телеграмм.