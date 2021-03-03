Голая и сексуальная: Эмили Ратаковски очаровала фотосессией на последних месяцах беременности

Американская модель Эмили Ратаковски не стесняется демонстрировать свое обнаженное тело даже на последних месяцах беременности.

Звезда опубликовала в Instagram серию снимков с домашней фотосессии, на которых позирует полностью голая, демонстрируя свою фигуру с разных ракурсов. Эмили похвасталась большим беременным животом и пышной грудью.

Фото: instagram.com/emrata

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"Дома в Нью-Йорке только я и @renellaice (фотограф Ренелла Медрано. -Gazeta.ua), - подписала кадры модель.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив что даже перед родами она невероятно сексуальна.

Американская модель 29-летняя Эмили Ратаковски ждет первенца от своего мужа Себастьяна. Она сообщила об этом через журнал Vogue осенью прошлого, украсив обложку глянца.