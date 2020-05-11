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понедельник, 11 мая 2020 12:41

Голая и обмотана веревкой: "горячая штучка" Хилтон взбудоражила сеть пикантным фото

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Известная американская светская львица 39-летняя Пэрис Хилтон ошеломила поклонников пикантным снимком.

Звезда опубликовала в Instagram смелое архивное фото, на котором призвала оставаться горячей штучкой, даже сидя дома.

На фото обнаженная Пэрис, перемотанная черной веревкой от запястий до лодыжек. Единственное, что на ней было, это пара блестящих черных ботинок с острыми носками и бутылочка дезинфицирующего средства в руке.

Автор: instagram.com/parishilton
  Американская светская львица 39-летняя Пэрис Хилтон поделилась в сети пикантным снимком
Американская светская львица 39-летняя Пэрис Хилтон поделилась в сети пикантным снимком

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"Вы можете оставаться дома и все равно быть горячей штучкой" и "Это горячо", - написано на фотографии.

Менее чем за сутки снимок просмотрели более миллиона раз.

"Сейчас жарко", "Люблю тебя так сильно", "Оставайся в безопасности и будь здорова, царица", - написали под фото подписчики звезды.

Пэрис Хилтон показала изысканный образ, рекламируя американский бренд Juicy Couture. Лук заключается в черном бархатном боди, черных ботфортах на шпильках, длинных черных бархатных перчатках, на которых камнями вышито название бренда. На шее женщины одето роскошное бриллиантовое колье, а в руках сумка, инкрустированная камнями с бахромой и с надписью "Juicy". В ушах маленькие серьги.

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