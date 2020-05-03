Глубокое декольте и сексуальный взгляд: Леся Никитюк показала откровенное фото

Леся Никитюк порадовала фанатов новым откровенным фото. Источник: Instagram

Украинская звезда Леся Никитюк показала новое откровенное фото.

На снимке Леся позирует в коротком топе голубого цвета, завязанном на узел. Фото она опубликовала в Instagram.

При этом глубокое декольте позволило телеведущей продемонстрировать свою грудь. Дополнила свой образ Никитюк черными рваными джинсами с высокой посадкой. Волосы звезда вложила ровно, а на лицо нанесла макияж в естественных тонах.

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Телеведущая и певица 32-летняя Леся Никитюк показала поклонникам забавные фотографии. Звезда сделала серию фото прямо с постели.