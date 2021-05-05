Гейтс и Безос: кто еще самые завидные холостяки-миллиардеры

Миллиардер, филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой. Бизнесмен, состояние которого составляет $130,5 млрд, будет одним из завидных холостяков. 65-летний Гейтс является четвертой самым богатым человеком мира.

Кто еще из миллиардеров является холостяком, рассказывает Gazeta.ua.

Основатель компании Amazon 57-летний Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. Его состояние составляет $197,1 млрд. Около двух лет назад Безос расстался с писательницей Маккензи, с которой провел в браке 25 лет. Пара воспитывала вместе четверых детей.

Фото: instagram.com/thisisbillgates

39-летний Брайан Чески, который вместе с друзьями создал сервис для аренды жилья Airbnb, обладает состоянием в размере $12,8. Он является самым богатым риэлтором мира и до сих пор - холостяком.

Украинский эмигрант, который основал один из самых успешных мессенджеров WhatsApp, 45-летний Ян Кум уволился с Yahoo в 2007 году. Два года спустя вместе с другом создал мобильное приложение. В 2014 году программой пользовались более 400 млн. В том же году компания-гигант Facebook предложила купить мессенджер. Сейчас состояние Кума составляют $10,2 млрд.

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Основатель социальной сети Twitter и сервиса мобильных платежей Square 44-летний Джек Дорси по образованию не только программист. У него также есть специальность массажиста и некоторое время работал по ней. Дорси имеет состояние в размере $13,6.

Основатель Microsoft 65-летний Билл Гейтс и его жена 56-летняя Мелинда Гейтс заявили, что разводятся. В понедельник, 3 мая, они опубликовали одинаковый пост в Twitter. Новость, что супруги разрывают отношения, стала неожиданной. Пара была в браке 27 лет.