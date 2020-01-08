Где отдыхают украинские звезды: фото

Большинство звезд в новогоднюю ночь работают. При этом их гонорары в зависимости от популярности составляют от 6 до 150 тыс. евро.

В то же время после Нового года артисты обычно отправляются в отпуск. Gazeta.ua предлагает узнать, кто из украинских звезд и куда поехал на отдых.

Настя Каменских и Потап отдыхают в Мексике.

Фото: Instagram

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили Рождество на Сейшелах.

Фото: Instagram

MONATIK отправился на Мальдивы.

Фото: Instagram

Слава Каминская с детьми отправилась на Бали.

Фото: Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко встретил легендарного боксера на отдыхе

Сергей Притула отмечает новогодние праздники в Славском.

Фото: Instagram

Леся Никитюк отметила праздники в родном городе - Хмельницком.

Фото: Instagram

Наталья Холоденко в Таиланде.

Фото: Instagram

Лилия Ребрик с семьей в Черновцах.

Фото: Instagram

Телеведущая Маша Ефросинина и певица Даша Астафьева поделились яркими кадрами, на которых позируют в купальниках, однако геолокации не указана.





Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками.