Где отдыхают украинские звезды: фото

Большинство звезд в новогоднюю ночь работают. При этом их гонорары в зависимости от популярности составляют от 6 до 150 тыс. евро.
В то же время после Нового года артисты обычно отправляются в отпуск. Gazeta.ua предлагает узнать, кто из украинских звезд и куда поехал на отдых.
Настя Каменских и Потап отдыхают в Мексике.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили Рождество на Сейшелах.
MONATIK отправился на Мальдивы.
Слава Каминская с детьми отправилась на Бали.
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Сергей Притула отмечает новогодние праздники в Славском.
Леся Никитюк отметила праздники в родном городе - Хмельницком.
Наталья Холоденко в Таиланде.
Лилия Ребрик с семьей в Черновцах.
Телеведущая Маша Ефросинина и певица Даша Астафьева поделились яркими кадрами, на которых позируют в купальниках, однако геолокации не указана.
Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками.
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