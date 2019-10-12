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суббота, 12 октября 2019 15:40

Гайтана рассказала, как "присела" на наркотики

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Гайтана рассказала, как &quot;присела&quot; на наркотики
Украинская певица Гайтана призналась, что увлекалась марихуаной из-за депрессии. Фото - apostrophe.ua

Украинская певица Гайтана призналась, что увлекалась легкими наркотиками из-за депрессии. Она возникла после не совсем удачного выступления на Евровидении-2012. Усилилась неопределенными отношениями с ее экс-продюсером Эдуардом Климом.

Пагубное пристрастие к марихуане, которая помогала ей справиться с депрессией, исполнительница осознала только со временем, рассказала ЖЗЛ.

"Я просто поняла, что начинаю курить по несколько раз в день, чтобы бежать от себя. От реальности", - сказала она.

Без марихуаны не начинался и не заканчивался ни один день, и такой образ жизни исполнительница вела почти 2 года. В определенный момент ей удалось "соскочить". А все потому что она поняла, что умирает.

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"Мне очень хотелось. Я понимала, что умираю. И пока я курила, я не могла принять решение и оставить эти отношения", - продолжила Гайтана.

Эдуард Клим знал, в каком состоянии находится артистка, но помочь не мог как минимум потому, что сам находился в таком же состоянии. Как выразилась исполнительница, они были двумя больными людьми, которые заражали друг друга.

В 2016 году Гайтане удалось преодолеть свою страсть к наркотикам и разорвать отношения с бывшим продюсером. Восстановиться в Конго - второй родине певицы - ей помог ее отец, который сумел подобрать правильные слова.

Гайтана замужем за саунд-продюсером Александром Смартом. Пара воспитывает общую дочь 2-летнюю Сапфир-Николь.

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