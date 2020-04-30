Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же

Призер международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Даниила Каттани из Италии откровенно демонстрирует результаты своих тренировок.
Фитоняшка снялась в эротической фотосессии. Снимки опубликовала в Іnstagram.
Спортсмека позировала у стены, прикрыв пышную грудь рукой. Девушка призвала своих делать так же, не прятать тело под одеждой.
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"Не надо прятаться! Всегда показывайте себя такой, какая вы есть", - написала она.
Испанский фитнес-модель Патрисия Лопес не оставляет любимое занятие на карантине. Она продолжает позировать перед камерой. Результаты можно увидеть на ее странице в Instagram.
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