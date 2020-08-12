Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл, которая в сети получила неофициальное звание фитоняшкы с идеальными грудью, снова порадовала поклонников.

Уроженка Техаса опубликовала в Instagram фото, на котором позирует топлес.

Фото: nstagram.com/hopebeel

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В ответ получила огромное количество комплиментов от 1,4-миллионной армии фанатов.

"Где я найду эту красоту?", "Очень хороша", "Мои глаза просто загорелись", "Красивая, чувственная, прекрасная, сексуальная", "Великолепная идеальная сексуальная чувственная молодая женщина", - пишут в комментариях.

Модель 25-летняя Деми Роуз опубликовала пикантное фото, которым в очередной раз поразила подписчиков в Instagram. На фотографии не видно, надела ли красавица низ от купальника. Такой откровенной фотографией британская модель только взбудоражила воображение поклонников.