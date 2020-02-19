Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram

Фото: instagram.com/anacheri/

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери продолжает манить поклонников своими соблазнительными снимками.

Модель демонстрирует совершенное тело в Instagram.

Автор: instagram.com/anacheri/ Модель демонстрирует совершенное тело в Instagram

На этот раз Чери позирует на берегу Калифорнийского пляжа. На женщине раздельный купальник с хищным леопардовым принтом. Высокая линия бикини на тонких шнурках и тоненькие полоски верхней части купального костюма открывают соблазнительные части тела.

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Ана под фото желает подписчикам удачного вторника.

Американская фотомодель 33-летняя Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком. Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без бюстгальтера. Чери стоит в кадре в крошечных трусиках и накинула на плечи пиджак, а пышную грудь подчеркнула тонкой цепочкой и кокетливо прикрыла рукой.