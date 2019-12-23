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понедельник, 23 декабря 2019 08:17

Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
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Американская фотомодель Ана Чери соблазняет поклонников пикантными фото
Фото: instagram.com/anacheri
Американская фотомодель Ана Чери соблазняет поклонников пикантными фото
Американская фотомодель Ана Чери соблазняет поклонников пикантными фото
Американская фотомодель Ана Чери соблазняет поклонников пикантными фото
Американская фотомодель Ана Чери соблазняет поклонников пикантными фото

Американская фотомодель 33-летняя Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком.

Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без бюстгальтера. Чери стоит в кадре в крошечных трусиках и накинула на плечи пиджак, а пышную грудь подчеркнула тонкой цепочкой и кокетливо прикрыла рукой.

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Фанаты в восторге от пикантной фотосессии звезды. Менее, чем за день с момента публикации, под снимком поставили почти 400 тыс. отметок "нравится". А в комментариях засыпали комплиментами, в частности, что у нее красивая грудь.

Ана Чери стала одной из самых популярных спортсменок в Instagram. Это произошло после того, как девушка начала регулярно публиковать фотоотчеты со своего досуга и тренировок.

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