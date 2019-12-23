Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера

Фото: instagram.com/anacheri

Американская фотомодель 33-летняя Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным снимком.

Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без бюстгальтера. Чери стоит в кадре в крошечных трусиках и накинула на плечи пиджак, а пышную грудь подчеркнула тонкой цепочкой и кокетливо прикрыла рукой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поклонники онемели: модель устроила развратные танцы без белья

Фанаты в восторге от пикантной фотосессии звезды. Менее, чем за день с момента публикации, под снимком поставили почти 400 тыс. отметок "нравится". А в комментариях засыпали комплиментами, в частности, что у нее красивая грудь.

Ана Чери стала одной из самых популярных спортсменок в Instagram. Это произошло после того, как девушка начала регулярно публиковать фотоотчеты со своего досуга и тренировок.