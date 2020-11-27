Финалистка "Холостяка" блеснула прелестями в леопардовом купальнике

Длинноногая финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская летом устроила сексуальную фотосессию. И только сейчас поделилась снимками с подписчиками в Instagram.

Дана позировала в леопардовом купальнике, который удачно подчеркивает стройную фигуру и пышные прелести женщины. Образ дополнила черными босоножками на высоких каблуках, белым полотенцем на голове и черными очками. Также накрасила губы коричневой помадой.

"Пиццу заказывали? А я бы сейчас лучше заказала телепорт в лето. Можно вместе с пиццей, конечно. Всем желаю жаркой пятницы", - подписала снимки Дана.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

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Позировала Оханская на природе возле дома на колесах. Она кокетливо показывала сексуальные формы на камеру, смаковала пиццей и вином.

Участница шоу "Холостяк-10" 26-летняя Дана Оханская ошеломила соблазнительной фотосессией, кадрами из которой поделилась в Instagram. На серии снимков финалистка "Холостяка" позировала полностью обнаженной в душе. Женщина прикрыла грудь руками.