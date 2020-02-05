 
Ексклюзивы
1/5
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 495
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 1584
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1233
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1188
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 828
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5922
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5634
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1368
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
15
10
4
4
7
Фетиш-модель шокировала Сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала Сеть увеличенными бедрами и грудью
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Ирина Шейк рассказала, что думает о Брэдли Купере
Ирина Шейк рассказала, что думает о Брэдли Купере
Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в бархатном платье
Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в бархатном платье
Белла Хадид показала поклонникам свои соски
Белла Хадид показала поклонникам свои соски
Видео
Все видео
KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню
KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню
Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
В стиле GTA: Alyona Alyona в новом клипе танцует брейк на крыше "Жигулей"
В стиле GTA: Alyona Alyona в новом клипе танцует брейк на крыше "Жигулей"
Звезда сериала "Папик" повторила свою роль на "Голосе страны-10"
Звезда сериала "Папик" повторила свою роль на "Голосе страны-10"
Эминем превзошел себя в чтении рэпа
Эминем превзошел себя в чтении рэпа
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 711
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 774
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 459
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3267
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 783
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1872
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 18:38

Фетиш-модель шокировала Сеть увеличенными бедрами и грудью
15

  Комментировать

На пластику девушка потратила более 150 тысяч долларов
На пластику девушка потратила более 150 тысяч долларов
На пластику девушка потратила более 150 тысяч долларов
На пластику девушка потратила более 150 тысяч долларов
На пластику девушка потратила более 150 тысяч долларов

Канадская фетиш - модель, которая называет себя Марией Магдалиной, шокировала мировое сообщество изменениями в своей внешности.

24-летняя танцовщица за три года до неузнаваемости изменила себя с помощью пластических операций и многочисленных татуировок, пишет "Daily Mail".

Она уже успела три раза увеличить грудь, трижды изменить форму носа, сделать подтяжку бровей, вставить 20 зубных виниров, ягодичные импланты и многократно увеличить губы. Также регулярно вкалывает себе гиалуроновую кислоту.

В общем на пластике Мария потратила более 150 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 115-килограммовая любительница поесть стала чемпионкой по бодибилдингу

Недавно модель решила изменить форму своего полового органа. Во время этой операции девушка едва не погибла, врачам пришлось несколько раз делать ей переливание крови.

"Я боюсь, но реально это не остановит меня, это очень затягивает. Я люблю все в себе. Но я чуть не умерла во время моей последней процедуры. Мне нужно было сделать два переливания крови. Доктор сказал, что я потеряла очень много крови. Меня тошнило неделю, и у меня была аллергия на мою новую кровь", - рассказала она.

Модель призналась, что ее часто хейтят в комментариях в ее аккаунте в инстаграм, где у нее 197 тыс. подписчиков, но ее это не смущает.

Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Уверяет, что гордится своим телом.

"Мне нравится, что я вижу в зеркале, своей внешностью я провоцирую автомобильные аварии", - добавила она.

Instagram-модель Кэйлен Уорд сделала снимки, где она без одежды, и начала их продавать. Таким образом модель решила помочь собрать средства на помощь в борьбе с пожарами в Австралии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Instagram vs реальность: блоггер показала неудачные фото, которые не публикует
Instagram vs реальность: блоггер показала неудачные фото, которые не публикует Просмотров: 24382
Кэмпбелл снялась для рекламы обнаженной - в шляпе и босоножках
Кэмпбелл снялась для рекламы обнаженной - в шляпе и босоножках Просмотров: 11133
Беременная и голая: Эшли Грэм опубликовала новое фото в стиле ню
Беременная и голая: Эшли Грэм опубликовала новое фото в стиле ню Просмотров: 1044
Танцовщица с 10 размером груди рассказала о захвате пластической хирургией
Танцовщица с 10 размером груди рассказала о захвате пластической хирургией Просмотров: 31411
Сейчас вы читаете новость «Фетиш-модель шокировала Сеть увеличенными бедрами и грудью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Россиянам приказали захватить Киев

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 1 Просмотров: 9189
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 6615
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 6480
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 5553
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 5535
Знаменитости
Билли Айлиш откровенно рассказала о шагах к самоубийству
Билли Айлиш откровенно рассказала о шагах к самоубийству Просмотров: 144
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович показала новорожденную дочь Просмотров: 243
Настоящая бомба: Бали вздрогнулся от развлечений репера Alyona Alyona
Настоящая бомба: Бали вздрогнулся от развлечений репера Alyona Alyona Просмотров: 774
Диета Ким Кардашьян: что ест звезда реалити-шоу и чем кормит детей
Диета Ким Кардашьян: что ест звезда реалити-шоу и чем кормит детей Просмотров: 477
Звезде "Великолепного века" дали 17 лет тюрьмы
Звезде "Великолепного века" дали 17 лет тюрьмы Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 39580
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua