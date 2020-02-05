Фетиш-модель шокировала Сеть увеличенными бедрами и грудью

Канадская фетиш - модель, которая называет себя Марией Магдалиной, шокировала мировое сообщество изменениями в своей внешности.

24-летняя танцовщица за три года до неузнаваемости изменила себя с помощью пластических операций и многочисленных татуировок, пишет "Daily Mail".

Она уже успела три раза увеличить грудь, трижды изменить форму носа, сделать подтяжку бровей, вставить 20 зубных виниров, ягодичные импланты и многократно увеличить губы. Также регулярно вкалывает себе гиалуроновую кислоту.

В общем на пластике Мария потратила более 150 тысяч долларов.

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Недавно модель решила изменить форму своего полового органа. Во время этой операции девушка едва не погибла, врачам пришлось несколько раз делать ей переливание крови.

"Я боюсь, но реально это не остановит меня, это очень затягивает. Я люблю все в себе. Но я чуть не умерла во время моей последней процедуры. Мне нужно было сделать два переливания крови. Доктор сказал, что я потеряла очень много крови. Меня тошнило неделю, и у меня была аллергия на мою новую кровь", - рассказала она.

Модель призналась, что ее часто хейтят в комментариях в ее аккаунте в инстаграм, где у нее 197 тыс. подписчиков, но ее это не смущает.

Девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Уверяет, что гордится своим телом.

"Мне нравится, что я вижу в зеркале, своей внешностью я провоцирую автомобильные аварии", - добавила она.

Instagram-модель Кэйлен Уорд сделала снимки, где она без одежды, и начала их продавать. Таким образом модель решила помочь собрать средства на помощь в борьбе с пожарами в Австралии.