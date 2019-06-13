Фетиш, кожа и ошейники: Кончита Вурст ошеломила сеть эпатажными образами

Победитель Евровидения-2014 Томас Нойтвирт, более известный под женским альтер-эго Кончита Вурст, посетил благотворительное мероприятие "Бал жизни" в экстравагантном образе.
Эпатажными фото артист поделился в Instagram.
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Знаменитость выбрал наряд с акцентом на черном цвете и высоких каблуках.
Также селебрити позировал для журнала Hart в смелых образах. Тематика съёмки - фетиш и квир-культура (общий термин для обозначения ЛГБТ).
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