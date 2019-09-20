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пятница, 20 сентября 2019 12:40

Фейковая кома: кто пытается пропиариться на болезни Заворотнюк

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Фейковая кома: кто пытается пропиариться на болезни Заворотнюк
Некоторая информация о болезни Анастасии Заворотнюк может оказаться неправдой. Фото: @a_zavorotnyuk

Российский бизнесмен Никита Могутин рассказал, что некоторая информация о болезни Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили последнюю стадию рака мозга, может оказаться фейком.

Подробностями поделился Telegram-канал бизнесмена "База".

В сообщении указано, что актриса действительно больна и проходит курсы лучевой терапии, но никогда не была при смерти.

Звезда чувствует себя плохо из-за того, что организм тяжело переносит процедуры.

Информацию о том, что Анастасия была в коме, называют фейковой.

Также сообщается, что лечение Заворотнюк покрывает страховой полис. Ее семья не нуждается в дополнительной финансовой помощи, которую предлагали собирать для актрисы.

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На портале Могутина предположили, что источником фейковых информации о болезни актрисы, воспользовавшись нежеланием ее семьи комментировать состояние здоровья звезды, мог стать скандальный продюсер Андрей Разин. Могутин считает, что Разин попытался пропиариться за счет болезни Анастасии.

Именно Разин сообщил СМИ, что состояние Заворотнюк ухудшается и ей осталось жить несколько дней. Официального подтверждения от родных Анастасии нет.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает от глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга. Глиобластома является агрессивной формой рака.

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20
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