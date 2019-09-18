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среда, 18 сентября 2019 11:24

"Фантомас" - Влад Яма показал, как выглядел 13 лет назад, когда был участником "Танцев со звездами"

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Украинский хореограф 37-летний Влад Яма показал, как он выглядел, когда был участником проекта "Танцы со звездами".

Фото танцор опубликовал в Instagram.

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Автор: @vladyama_official
  Влад Яма в 2006-м, в возрасте 24 лет.
Влад Яма в 2006-м, в возрасте 24 лет.

Фотография сделана в 2006 году во время первого сезона "Танцев со звездами". Тогда Яма был напарником украинской певицы Натальи Могилевской. Пара заняла 2 место. Яму и Могилевскую обогнали Владимир Зеленский и Алена Шоптенко.

"Доброе утро, 2006 год. Мистер Доверчивость", - подписал публикацию Влад.

Автор: @vladyama_official
  Сейчас Владу Яме 37 лет.
Сейчас Владу Яме 37 лет.

За последние 13 лет Влад Яма успел стать судьей шоу "Украина имеет талант", "Танцуют все", "Танцы со звездами", а также членом жюри проектов "Модель XL" и "Лига смеха".
Пользователи сети в миг отреагировали на архивный снимок звезды.

"Время вас не изменило, только борода появилась", "помню этого сексуального парня", "возраст вам к лицу", "Фантомас".

Хореограф Влад Яма поделился с поклонниками новостью об исполнении мечты детства. Артист снялся в полнометражном фильме, который получил название "Ограбление по-украински".

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