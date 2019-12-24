Фанаты сравнили Лорак с бомжом

Новые фотографии демонстрирует поклонникам украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России.

Новое фото в Instagram навлекло на нее шквал критики, пишет "Уніан".

Артистка поделилась кадрами себя в необычном стиле и показала "новое" лицо.

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Каролина на фото позирует в обычной уличной одежде: утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке.

Автор: Instagram Ани Лорак Поклонники осудили Лорак за ее наряд

"Как из колхоза", "В этом прикиде похожа на бомжа", - раскритиковали певицу в сети.

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве похвасталась новыми фото. Однако поклонники с трудом узнали певицу. По мнению фанатов, на каждом новом снимке в Instagram Лорак становится все менее похожа на себя прежнюю.