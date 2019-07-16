FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости

Сеть часто удивляет новыми трендами и флешмобами. В Instagram набрало популярность приложение, которое меняет лицо добавляя черты пожилого человека.
Снимки с морщинами и складками создаются с помощью приложения Face App.
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Оно появилось еще 2 года назад в свободном доступе. В июле 2019 разработчики добавили новую функцию состаривания лица.
Новинка Gazeta.ua решила испытать фильтры на звездах украинского шоубиза.
На фото "старых" селебрити можно посмотреть в галерее.
В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.
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