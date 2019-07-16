FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости

Фото: http://ivona.bigmir.net

Сеть часто удивляет новыми трендами и флешмобами. В Instagram набрало популярность приложение, которое меняет лицо добавляя черты пожилого человека.

Снимки с морщинами и складками создаются с помощью приложения Face App.

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Оно появилось еще 2 года назад в свободном доступе. В июле 2019 разработчики добавили новую функцию состаривания лица.

Новинка Gazeta.ua решила испытать фильтры на звездах украинского шоубиза.

На фото "старых" селебрити можно посмотреть в галерее.

В сети набирает популярность новый флешмоб - #BottleCapChallenge. Пользователи пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки.