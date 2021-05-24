Евровидение-2021: солист группы Måneskin пройдет тест на наркотики

Солиста итальянского группы, победившей на Евровидении, подозревают в употреблении наркотиков. Фото: reuters

Организаторы Евровидения заявили, что солист группы-победителя пройдет добровольный тест на употребление наркотиков. Солист отрицает распространенные в сети предположение о том, что он нюхал кокаин во время трансляции.

Дамиано Давид, который вернулся в Италию, сдаст тест 24 мая, говорится в заявлении спонсора конкурса Европейского вещательного союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения

"Мы хотим развеять слухи", - сказал певец журналистам в Риме.

Информация о возможном употреблении наркотиков распространилась через "вирусные" видео, на которых Давид склонился над столом в зоне для гостей во время прямой телетрансляции, которую посмотрели около 200 млн зрителей по всему миру.

Давид сказал, что не употребляет наркотики, когда его спросили об этих видео. Объяснил, что склонился над столом, потому что другой участник группы разбил стакан у его ног. Организаторы подтвердили, что под этим столом, действительно, было битое стекло.

Итальянская группа из датским названием Måneskin (Лунный свет) заняла первое место на песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах за песню Zitti E Buoni.