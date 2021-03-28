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воскресенье, 28 марта 2021 23:24

Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео

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Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео

28 марта во десятом выпуске шоу "Голос страны-11" на сцене неожиданно появилась певица Евгения Власова, которая спела с участницей Викторией Брехарь свою легендарную песню "О тебе".

Зал и звездное жюри аплодировали стоя знаменитостям.

Сначала Брехарь сольно исполнила хит Власовой и смогла довести до слез певицу, которая сидела в зале. Затем артистку пригласили подняться на сцену, чтобы спеть вместе с девушкой.

В итоге звезда вместе с участницей столь хорошо спели, что смогли покорить как зрителей, так и судей.

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1 + 1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель получает квартиру в Киеве.

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Дата
28
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