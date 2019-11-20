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среда, 20 ноября 2019 23:31

Ева Лонгория порадовала фанов глубоким декольте на красной дорожке
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Найбільш популярною Єва Лонгорія стала після ролі у серіалі "Відчайдушні домогосподарки"
Фото: dailymail.co.uk
Найбільш популярною Єва Лонгорія стала після ролі у серіалі "Відчайдушні домогосподарки"
Найбільш популярною Єва Лонгорія стала після ролі у серіалі "Відчайдушні домогосподарки"
Найбільш популярною Єва Лонгорія стала після ролі у серіалі "Відчайдушні домогосподарки"

Американская модель и актриса 44-летняя Ева Лонгория побывала на ежегодном мероприятии Global Gift Foundation в Мехико. Знаменитость порадовала поклонников потрясающим выходом.

На красной дорожке Лонгория позировала в черном платье в пол с крупным цветочным принтом. Акцент наряда был сделан на откровенном декольте. Свой образ звезда "Отчаянных домохозяек" дополнила серьгами с темно-зелеными камнями.

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Накануне Лонгория побывала на мероприятии собственного фонда, который основала в 2012 году. Организация имеет целью помочь латиноамериканцам получить достойное образование и заняться предпринимательством.

Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для мужского глянца GQ. Издание дало ей звание Иконы года. Выпуск со знаменитостью посвященный церемонии вручения премий GQ Men Of The Year Awards 2019.

Daily Mail
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