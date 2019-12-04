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среда, 04 декабря 2019 08:44

"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди

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Певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, на котором показала соблазнительную фигуру.

В кадре Тина позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте и прозрачным вставками. Предают пикантности фото чувственные изгибы артистки. Завершением образа стали влажные распущенные волосы.

Автор: instagram.com/tina_karol
  Певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, которым свела с ума поклонников
Певица Тина Кароль опубликовала новое пикантное фото, которым свела с ума поклонников

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Снимок буквально взорвал Instagram. Читатели засыпали Кароль комплиментами и комментариями.

"Богиня", "И тут у меня пропал дар речи", "Держите меня, я падаю", "Тина, это разрыв", "Стало жарко", "Это очень секси", - пишут поклонники.

Сын украинской певицы Тины Кароль 10-летний Вениамин впервые дал интервью. По словам Вени, у него много друзей в Англии, где он сейчас учится. Но больше всего он мечтает о проведении времени с звездной матерью.

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Дата
04
декабря

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