"Это невозможно пережить" - Грубич впервые рассказал о трагической смерти 17-летней дочери

Ведущий Константин Грубич откровенно рассказал о трагедии в его семье.

В июле 2014 года погибла дочь 17-летняя Ольга. Об этом он рассказал в программе "ЖВЛ".

В конце июня в полночь девушка возвращалась домой. Неизвестный на автомобиле сбил ее на пешеходном переходе.

Через три недели пребывания в коме она скончалась.

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Фото: tsn.ua

"Это невозможно пережить, я вынужден с этим жить. Надо. Что мне помогает? То, что есть семья, жена, которой еще труднее, чем мне", - сказал со слезами на глазах Грубич.

До этого момента он и супруга Светлана не комментировали эту ситуацию.

"Пусть жена простит меня за то, что я вам на это сейчас отвечаю. Оля - это подарок судьбы, который у нас был", - сказал заплаканный ведущий.

В 1996 году у Кости и Светланы Грубича родилась дочь Влада, а годом позже - близнецы Ольга и Ярослав. Но в 2014-м Ольга трагически погибла.