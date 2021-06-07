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понедельник, 07 июня 2021 17:58

"Это не мешок с кормом". Эмили Ратаковски раскритиковали за снимок с 3-месячным сыном
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Американскую модель 30-летнюю Эмили Ратаковски захейтили из-за фото с сыном 3-месячным Сильвестром Аполлом Беар.

Ратаковски регулярно показывает откровенные фото. Накануне своего дня рождения она опубликовала серию фотографий, на которых позировала в бикини и с младенцем на руках. Поделилась снимками в Instagram.

"Канун дня рождения с партнером по отпуску мечты", - подписала она фото.

Ратаковски раскритиковали за фото с сыном
Фото: instagram.com/emrata
Ратаковски раскритиковали за фото с сыном
Ратаковски раскритиковали за фото с сыном
Ратаковски раскритиковали за фото с сыном
Ратаковски раскритиковали за фото с сыном

В комментариях под постом пользователи сети раскритиковали Ратаковски. Подписчикам модели показалось, что она неестественно держит сына. После критики модель закрыла комментарии к этому сообщению. Тогда подписчики начали выражать мысли в Twitter и под следующим постом в Instagram.

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"Младенец - это не аксессуар для Instagram", "То, как Эмили Ратаковськи держит своего ребенка на этой фотографии, вызывает беспокойство", "С твоим ребенком все в порядке?", "Научись держать ребенка на руках, это не мешок с кормом для кошек".

Американская супермодель Эмили Ратаковски 8 марта родила сына. Мальчика назвали Сильвестр Аполло. Звезда в браке с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

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