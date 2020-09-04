"Это история, которую я еще никому не рассказывала" — Анна Разумовская представила новую песню

Первый альбом певицы планируют выпустить осенью. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Анна Разумовская продолжает покорять пространство музыкальной индустрии. На этот раз представит свой 4-й трек под названием "Чекала".

"Когда Александр Тищенко (автор) впервые показал мне эту песню — я сразу поняла, что это и история, которую я еще не рассказала... Саунд-продюсером выступил потрясающий, на мой взгляд, как человек и абсолютный профессионал своего дела — Вадим Лисица. Именно тот, работы которого уже долгие годы возглавляют хит-парады страны. Было очень легко и комфортно творить с ним. Песня, как и все мои предыдущие работы, — о любви. И я хочу, чтобы каждый, кто ее услышит, нашел в ней частичку своей истории ", — делится секретами творческого процесса Анна Разумовская.

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Сейчас Анна готовится к релизу своего первого альбома, который планирует представить осенью.

Певица 35-летняя Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, представила страстный клип на песню A Huevo. Видео опубликовала на своем Youtube-канале.