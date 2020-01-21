Эшли Грэм родила первенца

32-летняя американская модель плюс-сайз Эшли Грэм впервые стала мамой.

Об этом она сама сообщила в Instagram-стори 20 января. Малыш появился на свет еще в субботу 18-го.

Автор: instagram.com/ashleygraham/ Во время беременности Эшли много снималась. Для Vogue, например, она позировала обнаженной в объятиях своего мужа

"В 6 вечера в субботу наши жизни изменились к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку на протяжении этого невероятного времени. 1.18.2020", - написала новоиспеченная мамочка.

У Эшли и ее мужа Джастина Эрвина должен был родиться сын. Пока они не делились никакими другими подробностями.

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Во время беременности Эшли много снималась. Для Vogue, например, она позировала обнаженной в объятиях своего мужа.

Автор: instagram.com/ashleygraham/ Во время беременности Эшли много снималась. Для Vogue, например, она позировала обнаженной в объятиях своего мужа

32-летняя Эшли, которая беременна первым ребенком, опубликовала фотографии в стиле ню на своей странице Instagram. Обнаженную фотосессию в конце прошлого года устроил звезде ее муж Джастин Эрвин. Пара ожидает рождения первенца в ближайшее время.