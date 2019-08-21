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среда, 21 августа 2019 22:46

Эмму Уотсон заподозрили в отношениях со звездой "Гарри Поттера"
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Фото было сделано в Южной Африке
Фото: Instagram
Уотсон и Фелтон дружат больше 20 лет
Уотсон и Фелтон дружат больше 20 лет

Пользователи утверждают, что британская актриса 29-летняя Эмма Уотсон начала встречаться с коллегой по франшизе "Гарри Поттер" 31-летним Томом Фелтоном. Актер исполнил роль главного злодея Драко Малфоя.

На такие догадки фанатов натолкнула фотография, которой недавно поделился Фелтон в Instagram. На фотографии он учит Уотсон играть на гитаре.

"Хорошая ученица", - подписал фото актер.

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Вероятной паре некоторые уже придумали прозвища - "Драмиона" (Драко + Гермиона) и "Фелтсон" (Фелтон + Уотсон).

"Если Эмма Уотсон и Том Фелтон действительно встречаются, то я умру от счастья", "Когда уже Фетлон и Уотсон раскроются официально", - пишут пользователи.

Переглянути цей допис в Instagram

🌴🤡 Tom's @origin_series is out on 14th November. Congrats dear friend. #TFToleratingmysubparskatingskillssince1999.

Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

В одном из давних интервью Уотсон призналась, что была влюблена в Фелтона во время съемок, но он не отвечал ей взаимностью.

"В течение первых двух фильмов я была без ума от Тома Фелтона. Он был моей первой любовью. Он знает все. Мы говорили об этом, мы все еще смеемся над этим. Теперь мы действительно хорошие друзья, и это круто", - сказала актриса.

В начале лета разработчики игры Pokemon Go презентовали мобильное приложение в игре с дополненной реальностью "Гарри Поттер. Волшебники объединяются".

Daily Mail
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