Эмму Уотсон заподозрили в отношениях со звездой "Гарри Поттера"

Пользователи утверждают, что британская актриса 29-летняя Эмма Уотсон начала встречаться с коллегой по франшизе "Гарри Поттер" 31-летним Томом Фелтоном. Актер исполнил роль главного злодея Драко Малфоя.
На такие догадки фанатов натолкнула фотография, которой недавно поделился Фелтон в Instagram. На фотографии он учит Уотсон играть на гитаре.
"Хорошая ученица", - подписал фото актер.
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Вероятной паре некоторые уже придумали прозвища - "Драмиона" (Драко + Гермиона) и "Фелтсон" (Фелтон + Уотсон).
"Если Эмма Уотсон и Том Фелтон действительно встречаются, то я умру от счастья", "Когда уже Фетлон и Уотсон раскроются официально", - пишут пользователи.
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🌴🤡 Tom's @origin_series is out on 14th November. Congrats dear friend. #TFToleratingmysubparskatingskillssince1999.
В одном из давних интервью Уотсон призналась, что была влюблена в Фелтона во время съемок, но он не отвечал ей взаимностью.
"В течение первых двух фильмов я была без ума от Тома Фелтона. Он был моей первой любовью. Он знает все. Мы говорили об этом, мы все еще смеемся над этим. Теперь мы действительно хорошие друзья, и это круто", - сказала актриса.
В начале лета разработчики игры Pokemon Go презентовали мобильное приложение в игре с дополненной реальностью "Гарри Поттер. Волшебники объединяются".
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