Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком

Фото: instagram.com/emrata/

Американская модель и актриса 28-летняя Эмили Ратажковски продолжает радовать поклонников красивыми кадрами.

Красавица похвасталась фигурой на коротком видео в купальнике в Іnstagram.

За бизнесвумен в Instagram следят более 26 млн пользователей, ведь она регулярно делится моментами из своей жизни. Эмили не стесняется демонстрировать совершенную фигуру. Звезда работает над брендом купальников и женской одежды.

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Эмили примеряет новинки на своем идеальном теле, рекламируя Inamorata. Видео с хрупкой Ратажковски за первые часы собрало более 2 млн. просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram All new @inamoratawoman available now. Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Апр 2020 в 1:56 PDT

Американская модель и актриса 28-летняя Эмили Ратковски порадовала и удивила подписчиков новым эротично-забавным фото. Звезда в Іnstagram опубликовала новую фотографию.