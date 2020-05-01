Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком

Американская модель и актриса 28-летняя Эмили Ратажковски продолжает радовать поклонников красивыми кадрами.
Красавица похвасталась фигурой на коротком видео в купальнике в Іnstagram.
За бизнесвумен в Instagram следят более 26 млн пользователей, ведь она регулярно делится моментами из своей жизни. Эмили не стесняется демонстрировать совершенную фигуру. Звезда работает над брендом купальников и женской одежды.
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Эмили примеряет новинки на своем идеальном теле, рекламируя Inamorata. Видео с хрупкой Ратажковски за первые часы собрало более 2 млн. просмотров.
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Американская модель и актриса 28-летняя Эмили Ратковски порадовала и удивила подписчиков новым эротично-забавным фото. Звезда в Іnstagram опубликовала новую фотографию.
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