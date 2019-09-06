Эмили Ратаковски прогулялась улицами Нью-Йорка в бикини

Американская актриса 28-летняя Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в бикини.
Снимки звезда разместила в Instagram.
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На публику Ратаковски вышла в белом бикини, штанах и в черном пальто нараспашку
"Иду на обед в честь моего бренда", - подписала публикации знаменитость.
Подписчики засыпали Ратаковски комментариями.
"Словно ангел, который упал с небес", "наряд выглядит так, словно сначала тебе нужно на деловую встречу, а потом на пляж", "элегантный наряд", "я влюблена в твой стиль".
Недавно модель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила сеть серией обольстительных снимков.
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