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пятница, 06 сентября 2019 13:15

Эмили Ратаковски прогулялась улицами Нью-Йорка в бикини
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Эмили Ратаковски прошлась улицей в бикини
Фото: @emrata
Эмили Ратаковски прошлась улицей в бикини
Эмили Ратаковски прошлась улицей в бикини
Эмили Ратаковски прошлась улицей в бикини

Американская актриса 28-летняя Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в бикини.

Снимки звезда разместила в Instagram.

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На публику Ратаковски вышла в белом бикини, штанах и в черном пальто нараспашку

"Иду на обед в честь моего бренда", - подписала публикации знаменитость.

Подписчики засыпали Ратаковски комментариями.

"Словно ангел, который упал с небес", "наряд выглядит так, словно сначала тебе нужно на деловую встречу, а потом на пляж", "элегантный наряд", "я влюблена в твой стиль".

Недавно модель и актриса Эмили Ратаковски ошеломила сеть серией обольстительных снимков.

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