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пятница, 12 марта 2021 10:09

Эмили Ратаковски показала фото первенца

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Автор: instagram.com/emrata
  Эмили Ратаковски родила сына
Эмили Ратаковски родила сына

Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски родила сына. Об этом она сообщила в Instagram, опубликовав фотографию на которой кормит малыша грудью.

Мальчик родился 8 марта.

"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земном стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", - написала звезда под фотографией.

В комментариях под постом молодую мать засыпали поздравлениями такие звезды как Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие.

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Американская модель 29-летняя Эмили Ратаковски объявила о беременности в октябре 2019 года через журнал Vogue. Она замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась 2018 года.

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