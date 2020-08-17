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понедельник, 17 августа 2020 23:46

Эмбер Хёрд возмутила мусульман

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Эмбер Хёрд возмутила мусульман
Эмбер Хёрд посетила одну из мечетей Стамбула. ФОТО: Instagram

Американская актриса Эмбер Хёрд недавно посетила одну из мечетей Стамбула. Там решила сделать оригинальные селфи и опубликовать снимки на своей странице в Instagram. Но фотографии актрисы сильно возмутили мусульман. Причиной недовольства стала одежда Хёрд и его поведение.

На фотографиях заметно, что Эмбер завернула голову шарфом, но не прикрывала декольте, а через ее топ вырисовывались соски. Конечно, такой вид звезды оценили как неуважение к верующим. Также на одной из фотографий в мечети в кадр попал мужчина, который молился и, скорее всего, не давал согласие на съемку. Правда, впоследствии звезда выдала это фото с Instagram.

"Это место, где для духовного переживания требуется скромность, а не бесчувственность с твоими сосками напоказ и без надлежащего прикрытия головы и шеи, это не какая-то фотосессия для второсортного глянца", - возмутился один из пользователей Twitter.

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16 августа певица Мадонна праздновала 62-й день рождения. Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда и пригласила друзей и близких.

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