Эмбер Хёрд возмутила мусульман

Эмбер Хёрд посетила одну из мечетей Стамбула. ФОТО: Instagram

Американская актриса Эмбер Хёрд недавно посетила одну из мечетей Стамбула. Там решила сделать оригинальные селфи и опубликовать снимки на своей странице в Instagram. Но фотографии актрисы сильно возмутили мусульман. Причиной недовольства стала одежда Хёрд и его поведение.

На фотографиях заметно, что Эмбер завернула голову шарфом, но не прикрывала декольте, а через ее топ вырисовывались соски. Конечно, такой вид звезды оценили как неуважение к верующим. Также на одной из фотографий в мечети в кадр попал мужчина, который молился и, скорее всего, не давал согласие на съемку. Правда, впоследствии звезда выдала это фото с Instagram.

"Это место, где для духовного переживания требуется скромность, а не бесчувственность с твоими сосками напоказ и без надлежащего прикрытия головы и шеи, это не какая-то фотосессия для второсортного глянца", - возмутился один из пользователей Twitter.

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