Элтон Джон рассказал, как королева Елизавета раздавала пощечины

15 октября поступит в продажу автобиография Элтона Джона под названием "Я". В ней 72-летний музыкант делает много открытий о личной жизни.
На страницах книги артист вспоминает, как однажды стал свидетелем воспитательного процесса в королевской семье, сообщает Page Six.
Во время вечеринки королева Елизавета II попросила своего племянника виконта Линли присмотреть за его сестрой леди Сарой Армстронг-Джонс. И плохо себя чувствовала и покинула праздник, чтобы отдохнуть.
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"Когда он, Линли, попытался от нее отмахнуться, королева слегка ударила его по лицу, приговаривая: "Не (пощечина) спорь (пощечина) со мной (пощечина) я (пощечина) королева!" - написал Элтон Джон.
После этого Линли выполнил инструкции Елизаветы. Когда королева Великобритании заметила, что Джон стал свидетелем ее необычного поведения, она подмигнула ему и ушла.
"Я знаю, что публичный имидж королевы не совсем дикий и легкомысленный, но один он может быть веселой", - утверждает музыкант.
Этот случай - не единственная королевская плотва, которой Элтон Джон делится в новой книге.
56 лет назад родился Джордж Майкл - британский певец греческого происхождения. Настоящее имя - Гиоргос-Кириакос Панайоту.
Музыкальная карьера началась в группе the Executives, организованной Майклом со своим школьным товарищем Эндрю Риджли.
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