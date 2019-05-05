Элтон Джон пожаловался, что слишком стар для отцовства

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Британский певец и композитор 72-летний Элтон Джон признался, что хотел бы иметь больше детей со своим мужем Дэвидом Фернишем. Однако чувствует, что уже стар, чтобы вырастить еще потомков.

Музыкант имеет двух сыновей - 8-летнего Захари и Элайджу, 6 лет. В интервью он рассказал, что отцовство стало для него фантастикой.

Автор: Instagram Музыкант имеет двух сыновей - 8-летнего Захари и Элайджу, 6 лет

Сейчас Джон в гастрольном туре Farewell Yellow Brick Road. Звезда признался, что отцовство накладывает на него определенные обязанности, поэтому тур будет завершающим в его карьере.

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"Это фантастически - быть отцом. Если бы 10 лет назад мне рассказали, что произойдет в моей жизни, я бы сказал, что вы сумасшедшие, - поделился музыкант. - Если бы мы с мужем были моложе на 15-20 лет, то возможно, имели бы еще одного ребенка. Но сейчас с нашими мальчиками нам достаточно".

Также Элтон вспомнил, что гастролирует около 50 лет.

"Я путешествую на заднем сиденье микроавтобуса с 15 лет. Это жизнь цыган. Но мне нужно делать и другие вещи. Я не хочу выступать всю жизнь", - добавил Джон.

Элтон Джон написал автобиографию. На своих страницах в соцсетях исполнитель анонсировал название и обложку издания. Книга "Я" выйдет 15 октября в США и Великобритании.